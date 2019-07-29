أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة الموسم في طريقها للبرنابيو وبيريز يحارب البرسا على الصفقة الكبري ورحيل لاعب جديد عن الريال





تسعى إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع صفقة ثقيلة هذا الصيف بعدما رأت الجماهير المدريدية مستوى خط الوسط الردئ خلال مباريات الكأس الدولية للأبطال وخاصةً بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3.





وتعاقدت الإدارة المدريدية مع خمسة صفقات نارية حتى الآن وهي لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو ورودريجو وإيدين هازارد وفيرلاند مينيدي ولكن حتى الآن لا يزال الفريق الأبيض يحتاج تدعيمات جديدة خاصةً بعد إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" ملخص أخبار نادي ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 29/7/2019:





1- النهاية تقترب.. ريال مدريد على بعد خطوة من حسم الصفقة الأكبر

قال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن اتفق الطرفين بشأن انتقال بوجبا إلى ريال مدريد بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الإسباني، أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد قد كلفت النادي 150 مليون يورو فيما سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.





2- رسميًا.. ريال مدريد يستغني عن لاعب جديد

أصدر النادي الملكي بيانا رسميا جاء فيه: "ريال مدريد توصل إلى اتفاق بشأن إعارة بورخا مايورال إلى ليفانتي لمدة موسمٍ واحد".

ويأتي بورخا مايورال ليكون لاعبا جديدا يرحل عن الميرينجي هذا الصيف بعد رحيل ماركوس يورنتي إلى أتليتكو مدريد وداني سيابوس إلى أرسنال وفاييخو إلى وولفرهامبتون.





3- أزمة جديدة بين ريال مدريد وجاريث بيل

أشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إلى أن جاريث بيل غاضب من مسئولي ريال مدريد، وذلك بعد رفض عرض من نادي جيانجسوسونينج الصيني، وإبلاغهم بعدم إمكانية رحيل اللاعب.

وكان جاريث بيل قد وافق للرحيل إلى النادي الصيني بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، وراتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني.





4- ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل بداية الموسم الجديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الحارس الدولي تيبو كورتوا، قد أثبتت أن اللاعب يعاني من التواء في كاحله الأيسر من الدرجة الثانية، وذلك خلال فترة تحضيرات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ومن الجدير بالذكر انه يُعتبر كورتوا خامس لاعب من ريال مدريد يتعرض للإصابة قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020 ، حيث سبقه كلاً من ابراهيم دياز وماركو أسينسيو وفيرلان ميندي، ولوكا يوفيتش.





5- ريال مدريد يحدد شرطه الوحيد لبيع خاميس رودريجيز

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، في بيع النجم الكولومبي خاميس روديجيز، على الرغم من القرار الأخير ببقائه، بعد إصابة ماركو أسينسيووعدم وجود عروض مالية مجزية ليرحل اللاعب عن الملكي.

وأوضحت التقارير أن رسالة النادي الملكي حول مصير اللاعب واضحة، وهي في حال أنه لم يدفع أحد قيمة الإنتقال وهي 50 مليون يورو، ومن ثم فإن اللاعب سيبقى ولن يترك النادي".

وأشارت التقارير إلى أن هذه هي الحقيقة التي علينا الإعتراف بها كما هو الحال مع بيل والذي في حال لم يرغب جيانغسو في دفع قيمة الانتقال، اللاعب لن يغادر للصين.





6- جاريث بيل يفرض قرار مصيره على ريال مدريد

بحسب ما ذكرته صحيفة "كواترو" فإن وضعية جاريث بيل على وشك أن تتخذ منعطف جديد، حيث أن فكرة اللاعب هي قبول تغيير وضعيته في غرفة خلع الملابس وقبوله دوراً جديداً.

مع مرور الساعات القليلة الماضية، فإن بيل قد يبقى موسم واحد في ريال مدريد، خاصة أنه لم يجد نادي ريال مدريد مخرجاً لـ بيل، كما ان المدرب زين الدين زيدان لا يرى بقاء بيل في الفريق، ولكن ذلك قد يتغير في الساعات القليلة القادمة.





7- قائمة ريال مدريد لكأس أودي تشهد غياب جاريث بيل

استدعى زيدان 25 لاعباً لبطولة كأس أودي، وقد شهدت القائمة غياب النجم الويلزي جاريث بيل، الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وجائت قائمة النادي الملكي المستدعاة، على النحو الأتي:

حراسة المرمى : نافاس، ألتوبي، لونين.

خط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، خافي هرنانديز، دي لا فوينتي، ميجيل جوتيريز.

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، سيواني.

خط الهجوم: ماريانو، بنزيما، فاسكيز، فينيسيوس، هازارد، رودريجو، كوبو.





8- نجم تشيلسي: لا أشك في نجاح هازارد مع ريال مدريد

قال ويليان، خلال تصريحات صحفية: "هازارد؟ هو صديق رائع، عندما يُغادر لاعب من هذا المستوى، وبهذه الجودة، سيفتقده أي فريق. هو سينجح في ريال مدريد أيضاً، ليس لَدَي أي شك".

واختتم نجم هجوم الفريق اللندني: "في الستة سنوات التي لعبتها انا وهازارد معاً، أنا حسمت نصف المباريات، وهو حسم النصف الآخر، هو لاعب رائع".





9- ريال مدريد يوجه تحذير شديد اللهجة لـ زيدان

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنه في ريال مدريد يطالبون المدرب زين الدين زيدان بـ تطبيق التغيير الذي تحدث عنه، حيث ان رأس الهرم في النادي يشعرون بالقلق بسبب الأداء الحالي لـ الفريق وعدم وجود حلول بالنسبة لـ المدير الفنيّ ويطلبون منه ردة فعل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تشعر بالقلق بسبب أداء الفريق ونقص الحلول بالنسبة لـ زيدان ، حيث عاد زيدان قبل خمسة أشهر من أجل إعادة تشكيل فريق يحقق الفوز ولكن الجميع يلاحظ إعتماد زيدان على الحرس القديم.









10- تقارير.. هل يرحل زيدان بسبب عدم رحيل محور الشر؟