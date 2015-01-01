أمين الاتصال السياسي بالحرية المصري: اهتمام الرئيس بمبادرة 'حياة كريمة' بارقة أمل لجميع الفئات

قال مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المؤتمر الوطني السابع للشباب والذى سوف ينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد بوابة للحوار وتلقي الخبرات وتبادل الأراء والافكار، خاصة وإنه يعكس حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اثراء لغة الحوار والتشاور مهتمين بالشباب ودورهم في بناء المستقبل.





وأضاف سيد، أن اهتمام الرئيس بمبادرة 'حياة كريمة' يعد بارقة أمل لجميع الفئات الفقيرة والمهمشة، مشيرًا إلى أن الحديث حول المبادرة في المؤتمر يؤكد على اهتمام الرئيس بهم وعلى نواياه في استمرار دعمهم إلى أن نصل إلى التنمية المجتمعية والارتقاء بمستوى معيشة كل مصري.





وأشار امين الاتصال السياسي، أنه من أهم ما يأتي في اطار فعاليات المؤتمر هي فقرة ' اسأل الرئيس' والتي تبرز حرص الرئيس على التشاور والتحاور مع الشباب المشارك ، والرد على جميع الاستفسارات والاسئلة وسماع المقترحات التي قد تساهم في بناء غد افضل بفكر الشباب.









كما اشاد سيد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الشباب في وضع استراتيجية 2030 من خلال تقديم اراءهم وافكارهم في وضع ملامح الخطة من خلال المؤتمر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تبرز مشاركة حقيقية للشباب في صناعة المستقبل واتخاذ القرار.





وتابع، أن المؤتمر الشبابي يرجع صداه إلى جميع دول القارة الافريقية وإلى شباب العالم والدليل على ذلك هو تخرج دفعة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي للقيادة، مما يعود بمصر لدورها الرائد في القارة الافريقية بل وفي العالم بأكمله.



