بسنت فهمي: ارتفاع معدل الفقر كان متوقع ورحلة الإصلاح ليست قصيرة
الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:29 م
هدى عبدالرازق
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عقبت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، على ما أعلنه المركزي للإحصاء بشأن ارتفاع معدل الفقر من 27 إلى 32% في مصر.
وأشارت "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن إن هذه الأرقام متوقعة، موضحة أن رحلة الإصلاح ليست قصيرة، حيث عملت الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكل مؤشراته بالفعل صبحت إيجابية.
وأضافت أن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يعني أن مستوى الفرد الاقتصادي تحسن، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين مستوى الفرد، ولابد أن تعمل اللدولة على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الصعيد أكثر منطقة يحتاج إلى مجهود من الدولة.
وأشارت "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن إن هذه الأرقام متوقعة، موضحة أن رحلة الإصلاح ليست قصيرة، حيث عملت الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكل مؤشراته بالفعل صبحت إيجابية.
وأضافت أن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يعني أن مستوى الفرد الاقتصادي تحسن، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة على تحسين مستوى الفرد، ولابد أن تعمل اللدولة على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن الصعيد أكثر منطقة يحتاج إلى مجهود من الدولة.
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