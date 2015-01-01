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مصرع طالبين إندونيسيين إثر نزولهما للاستحمام بنهر النيل في رحلة نيلية بالقناطر الخيرية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:18 م
مصرع طالبين إندونيسيين إثر نزولهما للاستحمام بنهر النيل في رحلة نيلية بالقناطر الخيرية
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محمد نبيل
 
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لقي طالبين إندونيسيين مصرعهم إثر نزولهما للاستحمام بنهر النيل خلال رحلة نيلية من القاهرة للقناطر الخيرية، برفقة 11 طالبا من زملاءه. 

تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد بغرق شخصين إندونيسيي الجنسية في مياه النيل بالقناطر الخيرية،وانتقل العقيد محمد المحاريق رئيس مباحث المسطحات، وقوات من الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين.

وتبين أن المتوفييين كانا ضمن رحلة نيلية من منطقة ماسبيرو بالقاهرة، إلى جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية ضمت 11 طالبا إندونيسيا وعندما وصلوا إلى القناطر، نزل 5 منهم للاستحمام في النيل فغرق 2 ونجا الـ3 الباقين، ونقلت الجثتين إلى مستشفى القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

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