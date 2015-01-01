تنسيقية الأحزاب: الرئيس السيسي وقف أمام كل الجنسيات وتحدث معهم بكل صراحة

قال علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه منذ أول مؤتمر للشباب والذي عقد في أكتوبر 2016 كان هناك حالة من الإندهاش أن تُنظم مصر مؤتمرات بهذا الشكل بعد كل الظروف الصعبة التي مرت بها.









وأضاف "عصام"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مؤتمرات الشباب كانت مبهرة، حيث إن التوصيات التي تّخرج من هذه المؤتمرات سيتم تنفيذها بشيء فيه نوع من السرعة والإنجاز، مستشهدًا بتشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي أربع لجان عفو رئاسية للعفو عن الشباب المحبوسين.





وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن من توصيات مؤتمر الشباب هو إقامة منتدى شباب العالم وتم تنفيذه في نسختيه الأولى والثانية على أكمل وجه، لدرجة أن الأجانب أنفسهم من أشادوا بهذه المؤتمرات، مضيفًا:" واحد قالي من الاجانب إن لو دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نظم مؤتمر بهذا الشكل وجلس أمامه شباب من كل دول العالم، ويسألوه وهو يجاوب لكان اهتز".





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف أمام كل الجنسيات وتحدث معهم بكل صراحة، وتم توجيه له اسئلة صعبة للغاية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان يتحدث بكل ثبات كامل، وهذا يعني أن مؤتمرات الشباب هو لقاء ديمقراطي بين الرئيس والشباب بدون وسيط أو حواجز.



