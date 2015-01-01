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عمرو أديب لـ الإخوان: "لموا هدومكوا واجروا في ستين داهية"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:11 م
عمرو أديب لـ الإخوان: لموا هدومكوا واجروا في ستين داهية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تهتم بما يحدث في السودان عن كثب ولكن لا تتدخل، حيث أن رسالة الرئيس السيسي واضحة أن مصر تقف خلف إختيارات الشعب السوداني.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصر نجحت منذ اللحظة الأولى أن تكسب ثقة الإدارة السودانية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي التقى بنائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وأكد له على موقف مصر الداعم للسودان.

ولفت إلى أن الإخوان لم يعد لهم مكان بعد تأكيد الإدارة السودانية أنهم لن يتركوا على أرضهم من يعادي مصر، منوها بأن الإخوان أصدروا بيان تحذيري لعناصرهم بالسودان، موجهًا رسالة للإخوان في السودان: "لم هدومك واجري روح في ستين داهية".
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