عمرو أديب لـ الإخوان: "لموا هدومكوا واجروا في ستين داهية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تهتم بما يحدث في السودان عن كثب ولكن لا تتدخل، حيث أن رسالة الرئيس السيسي واضحة أن مصر تقف خلف إختيارات الشعب السوداني.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصر نجحت منذ اللحظة الأولى أن تكسب ثقة الإدارة السودانية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي التقى بنائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وأكد له على موقف مصر الداعم للسودان.



