"الأثر والصورة" تدريب برعاية الوعي الأثري لطلاب فنون تطبيقية (صور)

أطلقت إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية برعاية داليا الجوهري مدير الإدارة، دورة تدريبية تستهدف طلاب الجامعات، حول التوثيق الفوتوغرافي للآثار وذلك في إطار سعيها لرفع الوعي لدى الشباب.





واستمرت أولى فعاليات التدريب الذي تناول أهمية الصورة الفوتوغرافية للأثر يومان حيث اشترك فيه ما يقرب من 20 طالب وطالبة من كلية الفنون التطبيقية.





وتعرف الطلاب من خلال التدريب على خطوات توثيق الأثر قبل وبعد الترميم وعلى التوثيق عبر العصور وذلك من خلال محاضرتي هبة عبد العزيز رئيس القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي ونشوى أبو زيد أخصائية الترميم.





وفي تعاون بين صحفيو ملف الآثار وإدارة الوعي الأثري استعانت الإدارة بالصحفيان حسام زيدان وعلاء ظاهر، مسؤلا تغطية ملف الآثار، حيث ألقى كل منهما محاضرة حول فنون التصوير وأسس التوثيق الأثري بالصورة وعوامل التصوير الآمن للأثر والمراحل التي تسبق التصوير من إعداد وتعرف على قيمة الأثر وحكايته التاريخية.



