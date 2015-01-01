رئيس السموم بجامعة الإسكندرية تحذر من حبوب التخسيس: قد تؤدي إلى الوفاة
الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:02 م
كساب أحمد
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قالت الدكتور مها غانم، رئيس قسم السموم بجامعة الإسكندرية، إن البعض يتناول حبوب التخسيس بشكل طبيعي، والبعض يتناولها بكميات كبيرة لخفض الوزن في وقت قليل، لافتة إلى أن هذه الحبوب أذا استخدمت لمدة كبيرة، قد تؤدي إلى الوفاة.
وتابعت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن أعراض هذه الحبوب عند تناولها بكميات كبيرة تشبه مرض الكوليرا، لأنه تؤدي إلى لغبطة في الجسم، وهذا يؤدي إلى إجهاد جميع أجهزة الجسم.
وأوضحت "غانم" أن البعض يقوم بإعداد عقودًا وأسوار من هذه الحبوب في أسوان، لأن هذه الحبوب لامعة ولديها شكل براق معقبة: "هذه الحبوب تؤدي إلى إفراز بعض المواد تؤدي إلى الوفاة".
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