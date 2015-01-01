تضامن الأقصر تسلم 144 حاجًا تأشيرات وتذاكر لزيارة بيت الله الحرام (صور)



وأضاف أن اجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالأقصر 144 حاجًا ومشرف وستكون المغادرة صباح يوم الجمعة الموافق 282019 من مطار الأقصر الساعة 7.50، والعودة يوم 2782019 من مطار المدينة الساعة 8.30 مساء.



وفى السياق نفسه، أرسل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تحياته للحجاج لافتًا إلى أنه سيقوم بمتابعة تحركات بعثة الحج أولًا بأول بنفسه حتي عودتهم الى أرض الوطن سالمين.



سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الاثنين، تأشيرات الحج وتذاكر الطيران وجميع متعلقات الحجاج الواردة من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور جميع الحجاج وذويهم وعدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي وقيادات مكتبة مصر العامة.وأوضح محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، انه تم التأكيد علي الحجاج بضرورة اتباع التعليمات الواردة من المؤسسة لأمنهم وسلامتهم حيث توفر المؤسسة أوجه الرعاية من اقامة وإعاشة فاخرة بمكة والمدينة ورعاية طبية وخدمات أخرى.