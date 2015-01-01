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"إعياء مستمر".. 10 أضرار للسجائر الإلكترونية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:13 م
إعياء مستمر.. 10 أضرار للسجائر الإلكترونية
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اسراء الصفتي
 
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انتشرت في الآونة الأخيرة السيجارة الالكترونية بديلاً للسيجارة العادية، فهي رائجة جداً بين الناس الذين يريدون التخلص من تدخين السجائر العادية، وبدأ بيعها بشكل كبير في الأسواق والمتاجر على الإنترنت للإقبال عليها، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، أن السجائر الالكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وأثبتت دراسة جديدة إن استخدام السجائر الإلكترونية يؤثر بشكل سلبي على المخ بالنسبة لمستخدميها بما في ذلك ملايين من المراهقين الذين يقومون بتدخين مثل هذه السجائر.

 

وهنا تقدم " الفجر "،  أهم أضرار السجائر الألكترونية على صحة الجسم، وذلك من خلال السطور القادمة.

 

1- الإصابة بالقئ، والغثيان، يصاحبه آلام في البطن.

 

2- تحسس العين وتهيجها.

 

3- الشعور بالإعياء المستمر.

 

4- اضطراب دقات القلب.

 

5- الإصابة بنوبات القلب، والغيبوبة، وقد يؤدي الأمر إلى الموت المفاجئ.

 

6- الإصابة بالسرطان؛ لاحتوائها على مادة النتروزامين.

 

7- تسبب تشوهات ورحوق في اليدين والوجه؛ بسبب سواء استخدامالبطارية الموجودة بها.

 

8- الإصابة بتغيير لون اللثة والأسنان قد يصل إلى إحداث التهابات وتشوهات بالفم.

 

9- تشكلاً خطراً على الجهاز التنفسي، والطحال، والجهاز العصبي المركزي.

 

10- تشكل خطراً كبيراً على صحة الأطفال؛ ومن ثم يجب إبعادها عن متناول يد الطفل حرصاً على سلامته.

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المزيد عن: منظمة الصحة العالمية السرطان السجائر الإلكترونية اعياء
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