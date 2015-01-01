إدارة برشلونة واثقة من حسم الصفقة المُستحيلة في الوقت المناسب

أشارت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، إلى أن مسؤولي نادي برشلونة واثقين من اقتراب عودة البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان إلى كامب نو.





وقالت وكالة الأنباء الكتالونية "ARA"، أن نيمار لا يزال لديه أمل في التوقيع مع نادي برشلونة بعد أن وعد جوسيب بارتوميو غرفة ملابس الفريق بفعل كل شيء لاستعادة خدمات البرازيلي.





وأوضحت الوكالة الكتالونية أن نادي باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 222 مليون يورو، ولا يقبل المقايضة.





وأشارت الوكالة "ARA" أن بيئة اللاعب البرازيلي واثقة من أن عناد باريس سوف يلين، والصيف طويل ويمكن أن تحدث أمور جديدة.



