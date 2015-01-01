أنيس بوجلبان لـ "الفجر الرياضي" :" الأهلى حصل على الدورى الأصعب فى تاريخه.. ومعلول أفضل لاعب بمصر





أعرب أنيس بوجلبان لاعب الناذى الأهلى والصفاقسي والدولى التونسي السابق عن سعادته البالغه بعد فوز النادى الأهلى ببطولة الدورى المصري هذا الموسم وأيضاً الفوز فى أخر الجولات على نادى الزمالك.





وقال بوجلبان فى حديث خاص لـ "الفجر الرياضي" :" بطولة الدورى المصري هذا الموسم تعتبر من أصعب البطولات التى حصل عليها النادى الأهلى فى تاريخه ويعتبر أصعب لقب دورى حصل عليه النادى الأهلى فى تاريخه وبالفعل الدليل ذلك بعد حسم الأهلى للبطولة فى أخر الجولة قبل الأخيرة".





وأضاف :" هذا الموسم كان فيه العديد من الصعوبات للنادى الأهلى مثل هزيمة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسي ثم هزيمة صن داونز الجنوب إفريقي والخروج من البطولة، الأهلى مر بظروف صعبة طوال الموسم ولكن شيمة الكبار هى الوقوف مجدداً وفى الأخر توُج باللقب لأنه النادى الأهلى الكبير ".





وعن رأيه فى الفوز على الغريم التقليدى ناذى الزمالك قال :" الفوز على الزمالك تعتبر بطولة خاصة والفوز على الزمالك بعد الحصول على الدورى كانت الفرحة بالمباراة مميزة ، لأن الفوز بمباريات القمة له مذاق خاص وحتى لو كانت المباراة ليس لها أهمية نقاط ولكن الفوز بها يسعد جماهير النادى الأهلى".





وعن أداء مواطنه على معلول مع الأهلى هذا الموسم، قال :" على معلول أفضل لاعب فى النادى الأهلى وأفضل لاعب فى الدورى المصري هذا الموسم لاعب حاسم وهداف الفريق.. هذا هو على معلول الذى كان فى الصفاقسي نفس العزيمة نفس الإصرار.. فهو لاعب يمثل مفتاح فى الناحية الهجومية وبالفعل الأهلى إستطاع إستغلال إمكاناته جيداً وكان موسم مميز بالنسبة له ".





وعن تدعيمات الأهلى قال :" قام الأهلى بصفقات على مستوى جيد من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية وهذا هو الهدف الأساسي للأهلى الموسم القادم".





وأختتم حديثه قائلاً :" جماهير الأهلى تنفست الصعداء بعد الفوز ببطولة الدورى ولكن بالطبع الاركيز الفترة القادمة على الفوز بذورى أبطال إفريقيا".



