فهد بن عبدالله: تميم وجه بإشعال الفتنة في البحرين
الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:01 م
وكالات
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كشف فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن خطة جديدة للأمير القطري تميم بن حمد لإشعال الفتن في البحرين.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "هناك توجيهات مباشرة من تميم لقناة الجزيرة وجميع أبواقهم الإعلامية في جميع منصات التواصل للتركيز على شقيقتنا الغالية البحرين".
وتابع: "كذبوا وإفتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة الشيعة على السنة مثلما فعلوا في القطيف في السعودية وكلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل".
وجاء ذلك تعليقًا على هجوم خلايا عزمي بشارة المنظمة ضد البحرين مستغلة قضية الشيعة.
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