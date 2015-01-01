مجلس الوزراء: افتتاح مناطق حرة واستثمارية جديدة قريبا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع أمس مع وزيرة الاستثمار لمناقشة وضع المناطق الحرة والاستثمارية في مصر.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن رسوم بعض تلك المناطق يحتاج إلى تحديث ليتواكب مع المستجدات، معلنًا أن هناك مناطق حرة واستثمارية جديدة سيتم افتتاحها قريبا إحداها في مدينة نصر، وأخرى في ميت غمر.



