ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلس الوزراء: افتتاح مناطق حرة واستثمارية جديدة قريبا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:01 م
مجلس الوزراء: افتتاح مناطق حرة واستثمارية جديدة قريبا
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع أمس مع وزيرة الاستثمار لمناقشة وضع المناطق الحرة والاستثمارية في مصر.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن رسوم بعض تلك المناطق يحتاج إلى تحديث ليتواكب مع المستجدات، معلنًا أن هناك مناطق حرة واستثمارية جديدة سيتم افتتاحها قريبا إحداها في مدينة نصر، وأخرى في ميت غمر.

وأكد أن تحديث الصناعة والمناطق الحرة يصب في مصلحة الصناعة، حيث أن موضوع الصناعة والإنتاج مسألة حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات