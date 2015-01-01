فالفيردي يطلب ضم 4 لاعبين والاستغناء عن هذا الثنائي

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مدرب برشلونة أرنستو فالفيردى قد حدد إحتياجاته من اللاعبين قبل الموسم المقبل وحدد أيضاً الراحلين خلال الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فالفيردى قرر التخلى عن فيليب كوتينيو ومالكوم متمنياً أن يكون هناك تعاقد مع البرازيلي الأخر نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت الصحيفة أن فالفيريدى يريد أيضاً تدعيم بظهير أيسر لمساعدة اللاعب جوردى ألبا الذى يلعب فى ذلك المكان وأيضاً يريد مهاجم لمساعدة الأوروجويانى لويس سواريز.





وكان فالفيردى قد قرر التخلى عن أى لاعب زائد فى تشكيلة البارسا.