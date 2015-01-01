محمد الباز: سيُحسب للرئيس السيسي أنه جلس واستمع للشباب

قال الإعلامي محمد الباز، إن مؤتمرات الشباب عوضت نقص كبير في الحياة السياسية؛ لأن مصر لا يوجد بها حزب سياسي حقيقي قادر على استيعاب الشباب.





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه سيحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه جلس واستمع للشباب، وصبر وشرح وأجاب عليهم وناقش مشكلاتهم.





وأوضح أنه كان هناك أزمة ثقة بين الشعب والمؤسسات، وكان من المهم أن يكون هناك اتصالًا بين الرئيس وشعبه، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أعاد جدار الثقة بين الشعب والدولة.



