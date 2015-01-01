ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

51 ألف جنيه سنويًا متوسط الانفاق الكلي للأسر المصرية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:50 م
51 ألف جنيه سنويًا متوسط الانفاق الكلي للأسر المصرية
ارشيفية
Advertisements
طباعة
محمد عصام
 
Advertisements
قال اللواء خيري بركات رئيس حهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن متوسط الانفاق الكلي للاسر ارتفع في بحث الدخل والانفاق  عن العام المالي 2017-2018 الي 51 الف جنيه سنويا مقارنة 36 الف جنيه  سنويا في بحث عام 2015-2016.

واضاف بركات، خلال تصريحات صحفية، أن متوسط الدخل للاسر المصرية خلال نفس فترة البحث شهد ارتفاعا إلي 58 الف جنيه سنويا، مقارنة بمتوسط دخل 44 بلغ  44 الف جنيه سنويا في بحث العام المالي 2015-2016.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن اليوم ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الي 32% بنهاية بحث الدخل والانفاق الذي اجرة في عام 2017-2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات