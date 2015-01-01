51 ألف جنيه سنويًا متوسط الانفاق الكلي للأسر المصرية

قال اللواء خيري بركات رئيس حهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن متوسط الانفاق الكلي للاسر ارتفع في بحث الدخل والانفاق عن العام المالي 2017-2018 الي 51 الف جنيه سنويا مقارنة 36 الف جنيه سنويا في بحث عام 2015-2016.





واضاف بركات، خلال تصريحات صحفية، أن متوسط الدخل للاسر المصرية خلال نفس فترة البحث شهد ارتفاعا إلي 58 الف جنيه سنويا، مقارنة بمتوسط دخل 44 بلغ 44 الف جنيه سنويا في بحث العام المالي 2015-2016.





وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن اليوم ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الي 32% بنهاية بحث الدخل والانفاق الذي اجرة في عام 2017-2018