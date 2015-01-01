مضطرب يستخرج جثة والدته من قبرها ويصطحبها للمسجد بمطروح

أقدم شاب يعاني من حالة نفسية، من منطقة غرب مدينة الحمام بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، على نبش قبر والدته التى منذ فترة، وأخرج جثمانها من قبرها، للصلاة عليها وظنًا منه بأنها عادت للحياة.









وألقت الشرطة القبض على مصطفى رجب عدلى " 22 سنة" بعد إبلاغ الأهالى للشرطة عن قيامه بإخراج جثة والدته ونقلها للمسجد والصلاة عليه، وقام الأهالى بإعادة دفنها مرة أخرى.





وانتشر الخبر وصور الواقعة، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وقال مساعد سعيد الصريحى أحد أهالى المنطقة، على حسابه الشخصى، أن الشاب جاء هاتف فى المنام يقول له أن أمه مازالت على قيد الحياة، وأحيانا يقول أريد أن أخرجها لكى أصلى عليها، وردد البعض أن جثة والدته مازالت على حالتها ولم تتحلل حتى الآن رغم وفاتها منذ حوالى عامين.





وأكد بعض الجيران، أن الشاب يعانى من حاله نفسية منذ وفاة والدته، وأن هذه ليست المرة الأولى التى يخرجها من قبرها، وسبق له حمل جثتها إلى المسجد واعترضه الأهالى وأعادوا دفنها مرة أخرى، وقام اليوم بحملها ووضعها أمام المسجد وفشل فى إدخالها فحملها ووضعها أمام مسجد آخر وصلى عليها على مرأى من أهالي المنطقة.





وقال والد الشاب، إن أبنه يعاني من حالة نفسية شديدة منذ وفاة والدته، لتعلقه الشديد بها، وحاول أكثر من مرة إخراج جثتها، وتم وضعه بمستشفى المعمورة فى الإسكندرية للعلاج.



