"أوبرا بنت عربي" يستمر على السلام لأسبوعين

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي " أوبرا بنت عربي " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ، ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق ٣١ يوليو الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني ، حيث يُقدم العرض في تمام التاسعة مساء، و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على العرض، بالاضافة الى دمج الممثلين ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين الطبيعين بالعرض، مما أضفي للعرض تميز و إختلاف.





يقول المخرج هشام علي مخرج العرض ان العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى و مشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة الى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.



