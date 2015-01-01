"أوبرا بنت عربي" يستمر على السلام لأسبوعين
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:47 م
شيماء عطية
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قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي " أوبرا بنت عربي " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ، ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق ٣١ يوليو الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني ، حيث يُقدم العرض في تمام التاسعة مساء، و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على العرض، بالاضافة الى دمج الممثلين ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين الطبيعين بالعرض، مما أضفي للعرض تميز و إختلاف.
يقول المخرج هشام علي مخرج العرض ان العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى و مشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة الى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.
"أوبرا بنت عربي "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي ، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي.
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