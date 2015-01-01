غدًا.. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل فعاليات برنامج التوعية الأسرية

يواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية غدًا الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمدن محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والذي ينعقد فى الفترة من 29 – 31 يوليو الجاري تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء».





وينطلق بعض أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال الفترة الصباحية إلى قطاع الأمن بمحافظة الإسماعيلية ويدور اللقاء حول المحاور التالية( كيف نبني أسرة مستقرة- كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المتطرفة- مخاطر التفكك الأسري- نماذج نبوية في حل الخلافات الأسرية)، كما ينطلق بعض الأعضاء إلى قوات الأمن ويدور اللقاء حول المحاور التالية(حقوق الزوج على زوجته- دور الأباء تجاه الأبناء- حقوق الزوجة على زوجها- دور الأسرة في النهوض بالمجتمع).





وينطلق أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في الفترة المسائية إلي (مركز شباب التل الكبير- مركز شباب أبو صوير- مركز شباب القنطرة غرب- مركز شباب الشيخ زايد)، ويتناولوا في اللقاءات كل ما يهم الأسرة وكيفية حماية الأبناء من التطرف.



