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الجونة يعلن رحيل محمد نادي إلى سموحة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:49 م
الجونة يعلن رحيل محمد نادي إلى سموحة
محمد نادي
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أسماء فايز
 
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أعلن نادى الجونة ، مساء اليوم الإثنين، انتقال اللاعب محمد نادي مهاجم الفريق، إلى سموحة السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد حصوله علي الاستغناء به من إدارة النادي.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر": " محمد نادى لاعب الفريق الاول بنادى الجونة ينتقل بشكل نهائي لنادى سموحة ، نشكر محمد نادى على كل ما قدمة للجونة ونتمنى له التوفيق فى مسيرته ".

 

الجدير بالذكر أن فريق سموحة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة.

 

الجونة يعلن رحيل محمد نادي إلى سموحة
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