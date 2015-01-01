أحمد موسى يسخر من الأهلى والزمالك: هتخرجوا من أول مباراة في أفريقيا
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:48 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تليق بتاريخ الناديين، موضحًا أن هناك مباريات في الدوري المصري كانت أفضل من هذه المباراة.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن المباراة ضعيفة فنيا وتشعر أن الفريقين بدون أي فنيات ولا لاعبين ولا مدربين أو روح الفريق؛ مشيرًا إلى أن هدف المباراة الوحيد "عادي جدا".
وأشار إلى أنه من عشاق النادي الأهلي؛ لكنه لم يستمتع بمباراة القمة، مرددا: " ايه ده هو ده الأهلي ونادي الزمالك.. وطارق حامد ما شاء الله عليه مفيش غيره في المباراة امبارح ومحمد إبراهيم ".
ووجه رسالة تحذيرية للاعبين قائلًا: " لو انتم هتلعبوا في إفريقيا كدة هتخرجوا من أول مباراة.. ديه مش كره".
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