والدة أحد لاعبي منتخب الشباب لكرة اليد: "ماشاء الله على ابني"

قالت شيرين عبد الله، والدة لاعب منتخب الشباب لكرة اليد أحمد هشام، إنها سعيدة للغاية بتتويج المنتخب بالميدالية البرونزية في مونديال العالم في أسبانيا وذلك بعد الفوز على البرتغال في مباراته الأخيرة، موضحة أنها كانت تُتابع المباريات من خلال لينكات عبر موقع "يوتيوب"





وأضافت "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه للأسف الشديد لم يكن هناك أي قناة تقوم ببث البطولة، فكان اللاعبين يرسلون لأسرهم لينكات يتمكنوا من خلالها لمشاهدة المباريات، مؤكدة أن نجلها بالرغم من صغر سنة إلا أنه شارك اساسيًا في كل مباريات المنتخب بالبطولة.





وتابعت:" ما شاء الله، رغم أن سنة ما زال صغير لأنه مواليد 2000 وكان المفروض يبقى في الناشئين وليس الشباب بس صعدوه لمنتخب الشباب، كلمته بعد أخر مباراة كان مبسوط جدًا، وربنا يرجعهم بالسلامة يارب".





وعن اختيار نجلها كرة اليد وعدم لعبة كرة القدم، قالت:" الأسرة كلها كانت بتلعب كرة يد حتى أنا، وواللده كان في منتخب وعمه كان في المنتخب"، فرد عمرو عبد الحميد مازحًا:" ده انتوا واخدنها وراثة بقى".



