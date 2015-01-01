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أزمة جديدة بين ريال مدريد وجاريث بيل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:45 م
أزمة جديدة بين ريال مدريد وجاريث بيل
جاريث بيل
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أحمد عصام
 
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شهدت الساعات الأخيرة أزمة جديدة بين اللاعب الويلزي جاريث بيل وإدارة فريقه ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد تصريحات مدرب الفريق زين الدين زيدان برحيل اللاعب في الصيف.

 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إلى أن جاريث بيل غاضب من مسئولي ريال مدريد، وذلك بعد رفض عرض من نادي جيانجسو سونينج الصيني، وإبلاغهم بعدم إمكانية رحيل اللاعب.

 

وكان جاريث بيل قد وافق للرحيل إلى النادي الصيني بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، وراتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني.

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