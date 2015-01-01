منظمة الصحة العالمية تمنح إدارة الفيروسات الكبدية جائزة الأكثر تأثيرا في مجال الصحة العامة

أعلنت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حصول الدمتور راضي حماد، مدير الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، علي جائزة منظمة الصحة (على مستوى 22 دولة) على أكثر أنجازات تأثيرا في مجال الصحة العامة.





جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية في إطار االاحتفال باليوم العالمى لمرض الالتهاب الكبدى، خاصة بعد النجاح الباهر لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى للكشف عن المصابين وعلاجهم، مما يؤكد على التكامل بين الحكومة والشعب.





وأوضح ان مبادرة 100 مليون صحة ستظل محطة يقف عندها التاريخ الصحى العالمى للعقود القادمة، فهذا الأنجاز وليد فكر وابداع مؤسسة الرئاسة أستفاد منه ملايين من الشعب المصرى فقد فحصت الوزارة ما يزيد عن 55 مليون مواطن وعلاج المصابين منهم.





وأكد علي ان اهمية تلك الورش تأتي لمناقشة استكمال محاور عمل المبادرة الرئاسية خلال الفترة القادمة والعمل الدوؤب لمنع حدوث أصابات جديدة





وقالت الدكتورة شيماء عبدالعزيز، نائب مدير عام مكافحة الفيروسات الكبدية، ان الأجراءات الوقائية تعمل بشكل مستمر للحد من منع الاصابة بالمرض وهى عديدة ومنها ترصد المرض ومكافحة العدوى والحقن الأمن ومأمونية وسلام نقل الدم والتوعية، مضيفة أن وزارة الصحة والسكان تهدف إلي جميع تلك المحاور وخاصة الحقن الأمن حيث قررت وزيرة الصحة تعميم أستخدام السرنجات الأمنة بالمنشأت الصحية 2020.





ولفتت إلي ان ورشة العمل قد أوصت بمجموعة من التوصيات للحفاظ على مكتسبات مبادرة السيد الرئيس،، وأهم تلك التوصيات تكثيف العمل على محورين أساسيين هما الاول من خلال تشديد الرقابة والمتابعة والتى تستلزم حصول العامليين الفنيين بالادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية ووحداتها بالمحافظات على الضبطية القضائية مما يمكن ممثلى الادارة المرور وتوثيق محاضر إثبات الحالة بأى منشأة يتم بها اجراءات قد تتسبب فى نقل عدوى فيروس سى مما يسمح باتخاذ اللازم تجاه تلك المنشأت او الأفراد لمنع نقل العدوى.



