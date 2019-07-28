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موقف مشرف لـ نوال الزغبي مع معجب مصاب بمتلازمة داون

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:42 م
موقف مشرف لـ نوال الزغبي مع معجب مصاب بمتلازمة داون
نوال الزغبي
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الفجر الفني
 
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لبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي طلب أحد معجبيها من المصابين بمتلازمة داون.

خلال حفلها الغنائي طلب أحد معجبيها التقطا صورة معها وهو ما استجابت له على الفور بل وطبعت قبلة على وجهه، مؤخرا، علقت الفنانة نوال الزغبي، على إلغاء الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي، لمتابعة حسابها الرسمي على موقع Twitter.

قالت "الزغبي" خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، الذي يُعرض عبر شاشة "روتانا سينما"، إنها لا تريد الحديث عن ذلك الموضوع، مؤكدة على أنه لا يهمها ولا يعنيها في شيء.

يشار إلى أن نوال الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها "كده باي" بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ويتضمن 10 أغنيات متنوعة وهم "صبح صبح" و"جوه قلبه" و"مش خايفة" و"محاية" و"كده باي" و"اللي براسي عملته" و"آه يا سيدي" و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه" و"أيام صعبة".


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