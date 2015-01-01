"التضامن" تكشف آخر تطورات وفد حجاج الجمعيات الأهلية
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:43 م
هدى عبدالرازق
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قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الحج بوزارة التضامن، إن عدد الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية يبلغ 12 ألف حاج على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار "عبدالموجود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن 50% من الحجاج التابعين للتضامن غادروا الأراضي المصرية، وتوجهوا للسعودية، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين كل بعثات الحج المصرية.
وأوضح أن نصف عدد الحجاج سيتوجهوا أولا إلى المدينة أولا، ونصفهم سيتوجهوا للمدينة بعد انتهاء مناسك الحج، منوهًا بأن التضامن وفرت 9 عيادات لخدمة الحجاج.
وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الجانب السعودي للتيسير على الحجاج المصريين، حيث تم التعاقد مع أتوبيسات من موديل 2016 حتى 2019.
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