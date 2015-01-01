ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التضامن" تكشف آخر تطورات وفد حجاج الجمعيات الأهلية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:43 م
التضامن تكشف آخر تطورات وفد حجاج الجمعيات الأهلية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الحج بوزارة التضامن، إن عدد الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية يبلغ 12 ألف حاج على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار "عبدالموجود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن 50% من الحجاج التابعين للتضامن غادروا الأراضي المصرية، وتوجهوا للسعودية، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين كل بعثات الحج المصرية.

وأوضح أن نصف عدد الحجاج سيتوجهوا أولا إلى المدينة أولا، ونصفهم سيتوجهوا للمدينة بعد انتهاء مناسك الحج، منوهًا بأن التضامن وفرت 9 عيادات لخدمة الحجاج.

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع الجانب السعودي للتيسير على الحجاج المصريين، حيث تم التعاقد مع أتوبيسات من موديل 2016 حتى 2019.
Advertisements
المزيد عن: اليمن الحجاج التضامن أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات