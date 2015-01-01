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رسالة قوية من رونالدو ردًا على مغادرته لريال مدريد (فيديو)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:38 م
رسالة قوية من رونالدو ردًا على مغادرته لريال مدريد (فيديو)
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مني العوضي
 
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شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، على شعوره بالحزن عندما غادر صفوف ريال مدريد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الماضي 2018.

وتسلم رونالدو نجم يوفنتوس جائزة الأساطير من "ماركا" الإسباني وذلك وسط حضور خاص من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وتحدث رونالدو عن مدينة مدريد والتي قضى فيها سنوات طويلة وشهدت على نجاحاته مع الريال والفوز بجائزة الكرة الذهبية.

 وقال أحد الأطفال الذين حلسوا مع رونالدو خلال حديثه عبر راديو "ماركا": "أنا حزين لأنك غادرت ريال مدريد"، فرد عليه الدون قائلاً: "أنا أيضاً".


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