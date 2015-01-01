الصحة: البعثة الطبية للحج تشهد تطورًا ملحوظًًا هذا العام في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن (صور)

تفقد، مساء اليوم الإثنين، الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، عددًا من العيادات الطبية بمكة المكرمة، لمتابعة سير العمل، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين على أكمل وجه.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مرور قيادات البعثة الطبية على العيادات بصفة دورية يأتي في إطار التأكد من جاهزيتها ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك قبل وصول جميع أفواج الحجاج المصريين من بعثات "الداخلية، والتضامن، والسياحة" لأداء فريضة الحج.





ومن جانبه شدد الدكتور عمرو قنديل، خلال جولته اليوم على الالتزام بمواعيد النوبتجيات بالعيادات للفرق الطبية، بالإضافة إلى الالتزام بالزي الطبي المخصص للبعثة، لافتًا إلى أنه تم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافرها.





وأشار "قنديل" إلى أن البعثة الطبية للحج هذا العام تشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمة الصحية والوقائية، مشيدًا بجميع الفرق الطبية.









ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ضاحي، أنه تم مراجعة التسجيل الإلكتروني لبيانات المترددين على العيادات، والتأكد من عمل النظام المميكن لبيانات الحجاج، بما يتضمن الملف الطبي لكل حاج، حيث يتم قراءة ملف المريض عن طريق "الباركود"، لافتًا إلى أنه يتم استكمال الملف الطبي للمترددين فضلًا عن إضافة أي تشخيصات مرضية جديدة لهم، والأدوية المنصرفة.





وأكد "ضاحي" على ضرورة تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، والاهتمام برضا الحجاج المترددين على العيادات، مشيرًا إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة، لخدمة ضيوف الرحمن.



