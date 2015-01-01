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أمن القاهرة يكشف غموض مقتل ضابط بالمعاش في السلام

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:37 م
أمن القاهرة يكشف غموض مقتل ضابط بالمعاش في السلام
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال مباحث السلام من كشف غموض واقعة مقتل ضابط بالمعاش بمنطقة السلام، وتبين أن سيدة استعانت بشقيق صديقتها لقتله.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تورط رجل وسيدة في الواقعة؛ وبالفحص وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتهما، وتم توجيه مأمورية تمكنت من ضبطهما بعد تعقب خط سيرهما.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من حارس عقار بالعثور على جثة "إ. ز" ضابط بالمعاش (أحد سكان العقار) أعلى سطح العقار أثناء إصلاحه "طبق الدش" أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكشفت المعاينة الأولية لجثة المجني عليه وفاته نتيجة تلقيه طعنة نافذة بالبطن، وشكل قطاع مباحث شرق القاهرة فريقا لكشف غموض الجريمة؛ بالاستماع لشهود العيان ومعرفة دائرة علاقاته، إضافة لتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار.

وأمرت نيابة السلام، بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لدفنه

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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