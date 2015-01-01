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المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: "مفيش فلوس بتدفع تحت الطرابيزة الموضوع دا انتهى"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:36 م
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: مفيش فلوس بتدفع تحت الطرابيزة الموضوع دا انتهى
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كساب أحمد
 
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قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك حالة تنسيق كامل بين كافة جهات الدولة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، واسترداد حق الشعب، معقبًا: "أراضي الدولة بقى ليها صاحب". 

وتابع "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الموجة الـ13 من إزالة التعديات على أراضي الدولة، تؤكد أن الدولة مُصرة على استرداد كل "سنتي" من أراضي الدولة، مضيفًا أن كل شخص وضعه يده على أراضي الدولة وقدم طلب لتقنين وضعه، ستقوم الدولة بالتصالح معه، بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة. 

وأضاف أن هناك أكثر من 278 ألف طلب تقنين، وهناك 3آلاف عقد تمليك صدر لطالب التقنين حتى الآن، معقبًا: "إجراءات التقنين تتم وفقًا للقانون، ومفيش فلوس بتدفع تحت الطرابيزة، الموضوع دا انتهى".

ولفت إلى أن أعضاء لجنة استرداد الدولة، تعرضوا لمحاولات تقديم الرشاوي لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، معقبًا: "أي حد عارف إن العين عليه، وانه مرصود من كل جهات الدولة، وبعدم وجود تهاون في معاقبة أي أحد يسهل الإستيلاء على المال العام".
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