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تعرف على أول 5 جولات ليوفنتوس في الدوري الإيطالي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:40 م
تعرف على أول 5 جولات ليوفنتوس في الدوري الإيطالي
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أحمد عصام
 
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أجريت منذ قليل قرعة بطولة الدوري الإيطالي، والذي سيبتدي في منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث يحمل فريق يوفنتوس اللقب في المواسم الأخيرة، ويعاني الكالتشيو من قلة المنافسة على اللقب أيضاً.

ويسعى فريق يوفنتوس في تحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم أيضاً، من أجل زيادة سيطرته على البطولات المحلية في إيطاليا.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" اول 5 مباريات ليوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي.

- بارما vs يوفنتوس 
- يوفنتوس vs نابولي 
- فيورنتينا vs يوفنتوس 
- يوفنتوس vs فيرونا 
- بريشيا vs يوفنتوس
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