قرعة الدوري الإيطالي.. مواجهات متوازنة لـ "ميلان" في البداية وديربي الغضب بالجولة الخامسة

أجريت اليوم الإثنين قرعة مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/2020 وتم سحب القرعة في استديوهات "سكاي إيطاليا" حيثُ يتم بث القرعة.





ويبدأ الموسم الجديد من الكالتشيو الإيطالي خلال يومي 24 إلى 25 أغسطس وينتهي يومي 23 و 24 مايو.





وفيما يلي نرصد لكم أول 5 مباريات لنادي ميلان في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد:





1- ميلان × أودينيزي (خارج سان سيرو).

2- ميلان × بريشيا (في سان سيرو).

3- ميلان × هيلاس فيرونا (خارج سان سيرو).

4- إنتر ميلان × ميلان "ديربي ميلانو" (جيوزيبي مياتزا)

5- ميلان × تورينو (خارج سان سيرو).