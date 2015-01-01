قرعة الدوري الإيطالي.. مواجهات متوازنة لـ "ميلان" في البداية وديربي الغضب بالجولة الخامسة
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:37 م
مني العوضي
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أجريت اليوم الإثنين قرعة مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/2020 وتم سحب القرعة في استديوهات "سكاي إيطاليا" حيثُ يتم بث القرعة.
ويبدأ الموسم الجديد من الكالتشيو الإيطالي خلال يومي 24 إلى 25 أغسطس وينتهي يومي 23 و 24 مايو.
وفيما يلي نرصد لكم أول 5 مباريات لنادي ميلان في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد:
1- ميلان × أودينيزي (خارج سان سيرو).
2- ميلان × بريشيا (في سان سيرو).
3- ميلان × هيلاس فيرونا (خارج سان سيرو).
4- إنتر ميلان × ميلان "ديربي ميلانو" (جيوزيبي مياتزا)
5- ميلان × تورينو (خارج سان سيرو).
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