"أصحابه جريوا".. سقوط لص من الطابق الـ4 خلال سرقته شقة بمدينة بدر
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:28 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
سقط لص من الدور الرابع خلال سرقته شقة سكنية رفقة 2 آخرين في مدينة بدر، وأصيب بكسور وتم نقله للمستشفى، فيما هرب الآخرين، وجار ضبهم.
وتلقى قسم شرطة بدر، إخطارًا من مستشفى بدر العام بوصول أحد الأشخاص مصاب بكسور، وبالانتقال والفحص تبين أنه سقط من علو أثناء سرقة شقة سكنية في دائرة القسم وتم نقله للمستشفى، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه، وتشكيل فريق بحث لضبط الجناة الآخرين.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجار ضبط الهاربين.
Advertisements
المزيد عن: مدينة بدر حوادث الفجر اخبار الحوادث
- تفاصيل إصابة ضابط قفز من الطابق الثالث هربا من زوج عشيقته
- إصابة ربة منزل وطفلتيها إثر انفجار شقة سكنية في أوسيم
- حبس المتسبب في واقعة حادث كوبري "ستانلي" بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات
- عاجل.. العثور على جثة ضحية كوبري ستانلي في الإسكندرية
- نقل طفل إلى المستشفي بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في الإسكندرية
- مصرع عامل سقط من الطابق العاشر خلف نادي دمنهور
- إصابة "لص" قفز من بلكونة شقة أثناء سرقتها ببني سويف
- مصرع طالبة سقطت من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل بدمنهور
- طعن شاب في مشاجرة وإصابة 4 بعقر كلب بالبحيرة
- إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة وسقوط مجند من قطار وتسمم موظف بالبحيرة