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جاريث بيل يفرض قرار مصيره على ريال مدريد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:32 م
جاريث بيل يفرض قرار مصيره على ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، يقترب بشدة من البقاء في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كواترو" فإن وضعية جاريث بيل على وشك أن تتخذ منعطف جديد، حيث أن فكرة اللاعب هي قبول تغيير وضعيته في غرفة خلع الملابس وقبوله دوراً جديداً.

مع مرور الساعات القليلة الماضية، فإن بيل قد يبقى موسم واحد في ريال مدريد، خاصة أنه لم يجد نادي ريال مدريد مخرجاً لـ بيل، كما ان المدرب زين الدين زيدان لا يرى بقاء بيل في الفريق، ولكن ذلك قد يتغير في الساعات القليلة القادمة.
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