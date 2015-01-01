جاريث بيل يفرض قرار مصيره على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، يقترب بشدة من البقاء في ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "كواترو" فإن وضعية جاريث بيل على وشك أن تتخذ منعطف جديد، حيث أن فكرة اللاعب هي قبول تغيير وضعيته في غرفة خلع الملابس وقبوله دوراً جديداً.



