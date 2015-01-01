"الشهرة عاوزة مننا أيه".. تصريحات اللاعبين المثيرة صنعت منهم نجومًا









يعيش اللاعبين داخل الساحرة المستديرة حياتهم بشكل طبيعي فأصبح بإمكان الجماهير رؤيتهم وهم يضحكون ويحتفلون أوقات الإنتصار وأيضًا كذلك في حالة الهزيمة والإنكسار واصبح هناك تفاعل أكبر بينهم عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي.





ولكن ماذا لو أصبحت إنفعالات اللاعبين داخل أرض الميدان وتصرفاتهم خارجها تشكل أزمات حقيقية داخل الكرة المصرية وتهدد استقرارها، وتحولت ساحة التواصل الإجتماعي إلى مكان خاص "بفضائح" اللاعبين، مثلما حدث مؤخرًا.









ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين الذين أثاروا الجدل مؤخرًا





1- محمود عبدالمنعم "كهربا"





أثار محمود كهربا جدلًا كبيرًا حول رحيله عن الزمالك تمهيدًا لإنتقاله إلى النادي الأهلي، وتطورت الأزمة بسرعة بين اللاعب والمسؤولين في القلعة البيضاء بعدما أمتنع عن حضور مران الفريق وتهرب من الرد أيضًا على المكالمات الهاتفية.





وأصر كهربا على فسخ تعاقده مع الزمالك نظرًا للمعاملة السيئة التي يلقاها داخل صفوف الفريق الأبيض.





2- أحمد ياسر ريان





دخل لاعب الأهلى والمعار للجونة، فى مشادة قوية مع لاعبي الزمالك وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم وأنتهى بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق.





وأثناء تلك المشادة أشار اللاعب بيديه بـ"الدوري راح" بما يعنى أن الامر أنتهى وأصبح الدوري على أبواب الأهلي وهو ما أثار غضب لاعبي الفارس الأبيض وزاد من حالة العصبية خلال المباراة.









3- محمود جنش





أثار جنش الجدل بتصريحاته بعد إصابته مع المنتخب الوطني بقطع فى وتر أكيلس، وصرح أن مسؤولي الزمالك أطمئنوا على حالته برسالة عبر تطبيق "الواتساب".





وقال جنش:" أشكر أمير مرتضى لأنه أطمأن على إصابتي من خلال رسالة عبر الواتس آب متابعا:"لكن محدش كلمني، وجمهور الزمالك سندى، وهستحمل عشانهم، وأتمنى أكمل فى النادى من أجل الحب الذى رأيته منهم، ولم أكن أريد الحديث فى أي شئ الآن".





4- أحمد عيد عبدالملك





أثار عبدالملك الجدل بتصريحاته بشأن أختياره حسام حسن لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة، ونشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن حسن يستحق التواجد ولكنه غير مسنود إعلاميًا.





قائلًا:"المدرب المصري الوحيد الي قادر يعيد النظام والالتزام للكرة المصرية هو حسام حسن والحقيقة حتي لو عليه اختلاف من اي حد هو نجم كبير وتاريخي والهداف التاريخي للمنتخبات المصرية وبيتعمله مليون حساب من اي لاعيب مهما كان اسمه وما اشتغلش قبل كدة في وسط الشبهات دي كلها وفترات كتير كان يستحق بس هو مش مسنود اعلامياً واحنا عارفين الاعلام هو الي بياخد القرار لان ببساطة هما هما الي ماسكين الاتحاد".



