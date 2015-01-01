جمال بيومي: هناك تنسيق مصري أردني في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تنسيق مصري أردني مستمر وبالأخص فيما يتعلق بعملية السلام.



وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن هناك جالية مصرية ضخمة في الأردن، منوهًا بأن مصر والأردن تنفردان بأنهما دولتان لهما تمثيل دبلوماسي في تل أبيب ويستطيعان استخدام هذا المركز للتأثير في الموقف الإسرائيلي.



وأضاف أن الدبلوماسية المصرية ومن ورائها الدبلوماسية الأردنية يستطيعان التأثير في موقف عملية السلام، مؤكدا أن هناك تنسيق مصري أردني في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

