ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جمال بيومي: هناك تنسيق مصري أردني في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:36 م
جمال بيومي: هناك تنسيق مصري أردني في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تنسيق مصري أردني مستمر وبالأخص فيما يتعلق بعملية السلام.

وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن هناك جالية مصرية ضخمة في الأردن، منوهًا بأن مصر والأردن تنفردان بأنهما دولتان لهما تمثيل دبلوماسي في تل أبيب ويستطيعان استخدام هذا المركز للتأثير في الموقف الإسرائيلي.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية ومن ورائها الدبلوماسية الأردنية يستطيعان التأثير في موقف عملية السلام، مؤكدا أن هناك تنسيق مصري أردني في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات