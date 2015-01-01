تنفيذ 79 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 8391 متر مربع في الغربية (صور)

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أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، على أنه لاتهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية للحفاظ عليها التي هي حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع.



وفى هذا السياق؛ قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة 79 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 8391م2 في رابع أيام الموجة 13لإسترداد "حق الشعب".



ففي مركز زفتي تم إزالة 16 حالة تعدى على مساحة 1366م2 تمثلوا في (إزالة 13 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 220م2 - 3 حالات تعدى على أملاك الوحدات المحلية على مساحة 1146م2(.



أما في مركز سمنود تم إزالة 44 حالة تعدى على مساحة 3999م2 تضمنوا (إزالة 34 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 2787م2 - إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1212م.



بينما في مركز ومدينة طنطا تم إزالة 19 حالة تعدى على مساحة 3026م2 تمثلوا في إزالة 11 حالة تعدى على أملاك الري بمساحة 176م2 - 5 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 991م2 - حالتان تعدى على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 329م2 - حالة تعدى على أملاك الطرق بمساحة 1530م2.



وفى السياق ذاته؛ أوضح محافظ الغربية أن حصيلة الموجه الثالثة عشر منذ إنطلاقها حتى اليوم الربع هو إسترداد أكثر من 33250م2 بتنفيذ 277 حالة إزالة على أملاك الدولة. مشيرًا إلى متابعته لنسب تنفيذ الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق الجدول الزمنى الذى تم وضعه لتنفيذ كافة حالات الإزالة المستهدفة في الموجة.