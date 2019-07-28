نتيجة ماتش الاهلي والزمالك في ختام الدوري المصري الممتاز 2019
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:15 م
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تمكن النادي الأهلي، من الفوز على الزمالك في مباراة القمة الـ118 التي أقيمت أمس الأحد 28/7/2019، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019.
وفاز المارد الأحمر بنتيجة 0/1 على الفارس الأبيض، وأحرز اللاعب علي معلول هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.
يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري، بعدما نجح في حصد 72 نقطة، وفي المقابل يتربع المارد الأحمر في صدارة الترتيب بـ 77 نقطة.
جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تُوج رسميًا بدرع الدوري في الجولة الماضية، عقب تغلبه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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