نتيجة ماتش الاهلي والزمالك في ختام الدوري المصري الممتاز 2019

تمكن النادي الأهلي، من الفوز على الزمالك في مباراة القمة الـ118 التي أقيمت أمس الأحد 28/7/2019، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019.





وفاز المارد الأحمر بنتيجة 0/1 على الفارس الأبيض، وأحرز اللاعب علي معلول هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني.





يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري ، بعدما نجح في حصد 72 نقطة، وفي المقابل يتربع المارد الأحمر في صدارة الترتيب بـ 77 نقطة.



