دبلوماسي سابق: القمة المصرية الأردنية ستتناول تعزيز العلاقات في مجال الغاز الطبيعي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية الأردنية ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، خاصة أن شرق المتوسط أصبح به فرص كبيرة جدًا لتواجد الغاز، وفي نفس الوقت به تحديات كبيرة.





وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن مصر والأردن هما الدولتان التي ترتبطان باتفاقية سلام مع إسرائيل، وأهمية هذه القمة تكمن في تذكير الإدارة الأمريكية وكافة الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الاوسط، بموقف العرب تجاه القضية الفلسطينية.



