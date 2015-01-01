بالأرقام.. تعرف على أفضل 11 لاعبا في بطولة الدوري المصري

توج النادى الأهلى ببطولة الدورى المصري بعد فوزه على المقاولون العرب اليوم، وقبل مباراة من نهاية البطولة ستكون أمام ناذى الزمالك، ليسدل الستار على موسم 2018_2019 ولذلك، يستعرض " الفجر الرياضي" أبرز لاعبي الدورى المصري هذا الموسم.





1_ البرازيلي كينو

تعاقد نادى بيراميدز مع النجم البرازيلي ماركوس كينو فى بداية الموسم بصفقة بلغت 8 مليون يورو وهى الأغلى هذا الموسم ببطولة الدورى المصري وقبل ان يرحل اللاعب عقب إنتهاء موسم فريقه بالدورى للذورى الإماراتى، وشارك كينو فى 33 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 11 هدف.





2_ عبدالله السعيد

بعد أزمة رحيل عبدالله السعيد عن النادى الأهلى وتوقيعه للزمالك ثم الذهاب لفنلندا والسعودية عاد إلى الدورى المصري عبر بوابة بيراميدز فى يناير الماضي ويأتى إعلان التعاقد معه صباح يوم مباراة بيراميدز والأهلى وبالفعل انتهت بفوز بيراميذز بثنائية مقابل هدف كان للسعيد هدف الفوز وشارك السعيد هذا الموسم فى 18 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 8 أهداف.





3_ حمدى فتحى

لاعب وسط إنبي والذى تعاقد معه الأهلى يناير الناضي بعد مفاوضات دامت طويلاً بين الفريقين، والذى إعتمد عليه مارتن لاسارتى فى العديد من المباريات منذ قدومه وشارك فى 13 مباراة سجل خلالهم هدفين.





4_ فرجانى ساسي

فرجاني ساسي الدولي التونسي و المتألق مع نادي الزمالك هذا الموسم و الذي شارك في 23 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف و صنع 3 أهداف.





5_ محمد مجدى قفشة

والذى إنتقل فى بداية الموسم لبيراميذز، ليقدم أداء مميز مع الفريق، وشارك فى 24 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف.





6 _ على معلول

قدم على معلول أفضل مواسمه مع النادى الأهلى منذ التعاقد معه عام 2016 وشارك معلول في 33 مباراة سجل 9 أهداف من بينهم 7 أهداف ببطولة الدورى و صنع 9 أهداف.





7_ محمود علاء

محمود علاء أحد هدافي الدوري و مدافع الفريق و الذي تعد وشارك في 29 مباراة هذا الموسم ليسجل خلالها 16 هدف من بينهم 15 هدف ببطولة الدورى و صنع هدف.





8 _ طارق حامد

لاعب وسط الزمالك والذى شارك مع الفريق في 30 مباراة سجل خلالها هدفين و صنع هدفين .





9 _ عبد الله جمعه

عبدالله جمعه الظهير الأيسر للزمالك والذى قدم أداء ممتاز هذا الموسم وشارك في 22 لقاء و وصنع هدف فقط ولم يسجل أهداف.





10 _ حسين الشحات

الذى تعاقد معه النادى الأهلى قادماً من العين الإماراتى برقم كبير للغاية وشارك هذا الموسم فى 16 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف.





11_ محمود عبد المنعم كهربا

والذى شارك هذا الموسم فى 29 مباراة سجل خلالهم 11 هدف وصنع مثلهم.