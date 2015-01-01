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"يوم أن قتلوا الغناء" تبدأ عامها الثالث بدقيقة حداد على روح الفيشاوي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:26 م
يوم أن قتلوا الغناء تبدأ عامها الثالث بدقيقة حداد على روح الفيشاوي
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يارا أحمد
 
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تعود اليوم علي مسرح الطليعة بالعتبة للعام الثالث مسرحية يوم أن قتلوا الغناء تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم والتي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال العامين السابقين ووصلت ايرادتها الي اكثر من مليوني جنيه كما حققت جائزة افضل عرض وافضل اخراج وموسيقي واضاءة وديكور في دورة المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠١٧ م ومن المتوقع ان يتهافت عليها الجمهور بمجرد بداية عرضها ويرجع هذا السبب انه بمجرد اعلان صفحة المسرحية عن عودتها.


شهدت حالة كبيرة جداً من التعليقات الايجابية التي تود الحضور فوراً للمسرحية ، من جانبه اعلن تامر كرم مخرج مسرحية الملك لير و مخرج المسرحية ان يوم ان قتلوا الغناء تمثل له حالة خاصة وانه يكون في قمة سعادته اثناء عرض المسرحية ووجه الشكر لرئيس البيت الفني اسماعيل مختار والمخرج شادي سرور مدير مسرح الطليعة علي حماسهم لاستمرار العرض للسنة الثالثة.
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