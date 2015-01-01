محافظة الغربية تطرح 57 وحدة إداري وعدد 177 وحدة سكنية بأبراج عبد المنعم رياض بطنطا للبيع بالمزاد العلني
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:25 م
أيمن يحيي
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أعلنت محافظة الغربية عن طرح عدد (57) وحدة إداري بالبرج (أ) وعدد 177 وحدة سكنية بالعمارات (ب،ج،د،هـ،و) بأبراج عبد المنعم رياض بطنطا بالمزاد العلني طبقًا للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة جلسة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة المجلس الشعبي المحلى بشارع المتحف بطنطا.
وحددت محافظة الغربية تأمين دخول المزاد 5000 جنيه، ثمن كراسة الشروط 230 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة تطلب من ديوان عام محافظة الغربية – الإدارة المالية على أن تنعقد الجلسات متكررة للمزاد يوم الثلاثاء بصفة إسبوعية وباقي الإشتراطات طبقًا لكراسة الشروط.
وحددت محافظة الغربية تأمين دخول المزاد 5000 جنيه، ثمن كراسة الشروط 230 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة تطلب من ديوان عام محافظة الغربية – الإدارة المالية على أن تنعقد الجلسات متكررة للمزاد يوم الثلاثاء بصفة إسبوعية وباقي الإشتراطات طبقًا لكراسة الشروط.
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