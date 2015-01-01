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عاجل.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع المدرب الجديد "مفاجأة"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:19 م
عاجل.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع المدرب الجديد مفاجأة
خالد جلال
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رامي بشاي
 
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توصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع البرتغالي جيمي باتشيكو لقيادة الأبيض خلال الموسم الجديد، بعد إقالة جهاز خالد جلال.

 

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن إسماعيل يوسف أتم الاتفاق المبدئي مع المدرب البرتغالي، ليتبقى بعض التفاصيل المالية، قبل الإعلان بشكل رسمي.

 

وقد أعلن امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن وجود مفاوضات مع ٦ مدربين أجانب تمهيداً لخلافة خالد جلال.


وكان "الفجر الرياضي" انفرد منذ ساعات بالإعلان عن وجود مفاوضات مع المدرب البرتغالي باتشيكو للعودة من جديد.

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