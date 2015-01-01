عبد الدايم: أنهار المعرفة تواصل الجريان بأرجاء مصر

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الاب ابرام اميل نائب قداسة البابا تواضروس ووكيل البطريركية المرقسية بالاسكندرية والدكتور احمد جمال نائب محافظ الاسكندرية والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية والذى يستمر حتى ١٠ أغسطس.









قالت عبد الدايم إن انهار المعرفة تواصل الجريان بأرجاء مصر مؤكدة دور القراءة والاطلاع فى بناء الانسان وتنمية المجتمع ، واشارت ان معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية يعد رافدا للتنوير ويستضيفه المعالم التاريخية بالمدينة الساحلية التى لعبت دورا رئيسا فى حركة التقدم المصرى عبر العصور ، وتوجهت بالشكر للكنيسة على استضافتها للمعرض للعام الثالث على التوالى معلنة اهدائها مكتبة كاملة من اصدارات وزارة الثقافة تقديرا لوعيها بضرورة الفكر والتنوير.









من جانبه ثمن الاب ابرام جهود الثقافة فى نشر الفكر والفنون الجادة مؤكدا ايمان الكنيسة المصرية وقداسة البابا تواضروس بالثقافة وتأثيرها الايجابى فى بناء وتطوير المجتمع واشار الى جذور اهتمام الكنيسة بالثقافة منذ تولى البابا كيرلس الرابع كرسى البابوية فى القرن التاسع عشر.









بعد ذلك قامت وزير الثقافة بتكريم الأب إبرام ونائب محافظ الاسكندرية باهدائهما درع اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وبدوره قام الاب ابرام بتكريم وزير الثقافة ونائب محافظ الاسكندرية والدكتور هيثم الحاج واهداهم الدرع التذكارى للكنيسة المرقسية .