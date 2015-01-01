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حسين هريدي: القمة المصرية- الأردنية ستقدم كل الدعم والمساندة للسلطة الفلسطينية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:22 م
حسين هريدي: القمة المصرية- الأردنية ستقدم كل الدعم والمساندة للسلطة الفلسطينية
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كساب أحمد
 
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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد القمة الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، تأتي في إطار حرص كلا البلدين على تنسيق المواقف، تجاه مختلف القضايا العربية، والحرب على الإرهاب في ضوء تطور الأوضاع في سوريا والعراق واليمن. 

وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن القمة المصرية الأردنية هي أول قمة تنعقد بعد انتهاء ورشة البحرين للسلام، وتأتي بعد إعلان السلطة التنفيذية تعليق العمل في كافة الاتفاقيات مع إسرائيل.

وأشار إلى أن هذه القمة ستعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للسلطة الفلسطينية، لمواجهة الضغوط الأمريكية على السلطة التنفيذية الفلسطينية.
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