صرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين خلال لقائهم بمحافظ الغربية (صور)

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أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الإحتياجات الفعلية لهم والعمل على إتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التي تقلل من وجود مشاكل. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الغربية بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لبحث طلبات وشكاوى المواطنين من كافة مراكز وقرى المحافظة بكافة القطاعات والمديريات الخدمية.



حيث إستمع إلى شكاوى المواطنين موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ الحلول الفورية لها، حيث وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالتأكد على إستمرار أبناء أحد المواطنين بالبقاء في الدراسة ومتابعة إتخاذ الإجراءات القانونية في شكوى والده والإفادة بما تم، كما وجه وكيل وزارة الصحة بنقل أحد الممرضات من مديرية الصحة بكفر الشيخ إلى مديرية الصحة بالغربية نظرًا لظروفها.



وعلى الجانب الأخر؛ كلف مدير فرع التأمين الصحي بالغربية بدراسة الظروف المحيطة الخاصة بأحد الممرضات التي تتضرر من نقلها من عملها كزائرة صحية بمدرسة سجين الثانوية المشتركة إلى عيادة الشرفة بسبرباى وإتخاذ مايلزم نحو طلبها.



وخلال اللقاء أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالتنسيق مع جمعية الأورمان وعمل كشك وفق الإجراءات القانونية لمواطنة نظرًا لظروفها المعيشية كما وجه بصرف إعانات عاجلة لأربعة مواطنين تقدموا باللقاء من الجمعيات الأهلية بقيمة 1000 جنية للفرد وكذا صرف 1000جنية من باب الأمل بالديوان العام لأبناء أحد المواطنين مع إدراج منزلة ضمن المنازل المقرر إعادة تأهيلها بالمحافظة نظرًا لظروفه الصحية والمعيشية.



كما أصدر تعليماته بقيام مديرية الري بعقد إجتماع مع المواطنين المتضررين من إنقطاع الكهرباء عن شبكة الري المطور بقطور وحاجتهم لتركيب 10 محولات بدل المسروقة والإتفاق على إقراراهم في حالة إنهاء الأعمال الفعلية بإستلام المحولات وتكون تحت سيطرتهم وفى حالة سرقتها مرة أخرى يتحملون نفقاتها وفى حالة إمتناعهم عن التوقيع بالإستلام يتم رفع المحول وعدم تشغيله بالمكان وعرض ماتم تنفيذه خلال المجلس التنفيذي القادم.



ووجه أيضًا بقيام هيئة الطرق والكباري بالإستفسار من مديرية الري عن الملكيات وحدود الولاية وإلغاء أي مصروفات إدارية على المواطن في حالة عدم ثبوت ولاية هيئة الطرق نظرًا لتقدم أحد المواطنين بإلتماس خلال اللقاء بإلغاء مقابل الإنتفاع عن إستغلال طبان الطريق أمام المنشأة الخاصة "مصنع أعلاف" بجوار الطريق السريع طنطا كفر الشيخ.



كما كلف بقيام حي أول طنطا بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتعلق بعقار طبقًا للقانون مع مراجعة تسلسل إجراءات التوكيلات فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال وذلك نظرًا لتقدم مواطنة تشكو من قيام مقاول بوضع يده على أرضها مستخدم توكيل تم إلغائه.



ووجه أيضًا بقيام مركز ومدينة قطور بالتنسيق مع أحد المواطنات التي تتضرر من نقل عامود كهرباء إلى جوار منزلها على أن يقوم المركز بتنفيذ نقل العامود أو إلغائه وفق رغبة المواطنة النهائية.



وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتطبيق القانون على جميع مواطني المحافظة بدون أى تميز وإزالة جميع التعديات وإستراد حقوق الدولة والإلتزام الكامل بالإزالة في المهد لأى تعديات جديدة والعمل بأقصى جهد لخدمة المجتمع والمواطنين بكل الطرق المتاحة.