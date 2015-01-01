جمهور الروماني بين الموال الشعبي ونغمات الآلات النحاسية

بين ايقاعات الموال الشعبى المميزة ونغمات الالات الموسيقية النحاسية وفى اجواء تعكس سحر وعراقة الماضى قضى جمهور المسرح الرومانى الليلة السابعة من المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مع فريقى تكسير شرقى والنفيخة.





فى البداية عاد فريق تكسير شرقى إلى جذور التراث الفنى الشعبى الذى يمثل مصدرا ثريا للابداع وقدم عددا من المواويل الفلكلورية واغانى الزار الى جانب ارتجالات موسيقية باسلوب مبتكر يجمع الالات التقليدية مع الحديثة ليخلق حالة فنية ممهورة بتوقيع يحمل اسم وشخصية الفريق منها عاشق ، ياورا ، قول لى انت فين ، على ايه ، وصف الجمال.





بعده وببراعة واتقان ابحر فريق النفيخة فى عالم الالحان التراثية حملت عنوان ١٠٠ سنة مزيكا ووسط التصفيق وتفاعل الحضور قدم مجموعة من اعمال الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها وتوزيعها لتناسب الات النفخ النحاسية منها طاير يا هوا لمحمد رشدى ، موعود لعبد الحليم حافظ ، على رمش عيونها لوديع الصافى ، وبانوراما لاعمال كل من سيد درويش ، ام كلثوم ، وردة الى جانب عدد من الاعمال المعاصرة .