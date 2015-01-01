مقادير السلطة الروسية الشهية

- بازيلاء وجزر : كيس (مجمد)

- البطاطس : 4 حبات (مقطعة مكعبات)

- المايونيز : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البقدونس : ملعقة صغيرة (للتزيين)





طريقة تحضير السلطة الروسية الشهية

1. في قدر على النار ضعي الماء ثم أضيفي الجزر و البازلاء ودعيهم على النار يسلقون مدة 10 دقائق.





2. أضيفي البطاطس ودعي الكل ينضج على النار، تأكدي ألا تنسلق البطاطس أكثر من اللازم كي تحافظ على شكلها سليما.





3. صفي الخضروات من المياه بعد النضج و دعيها تبرد تماما.





4. تبلي بالملح والفلفل و المايونيز.





5. اخلطي جيدا و برفق إلى أن تتجانس المكونات و قدميها باردة.