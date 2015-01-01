بسام راضي يكشف أهم المحاور التي تناولتها القمة المصرية الأردنية (فيديو)
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:14 م
أمنية فوزي
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كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن أهم المحاور التي تناولتها القمة المصرية الأردنية، موضحًا أن القمة تناولت عدة محاور رئيسية منها؛ العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف الشرق الأوسط.
وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه تم مناقشة استئناف عملية السلام والمفاوضات في الشرق الأوسط، موضحًا أن البلدين أكدا على مواقفهم الثابتة تجاه عملية السلام في المنطقة.
وأشار إلى أنه تم مناقشة ملف القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الرؤية المصرية والأردنية متطابقة تمامًا فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي تفاوض سيتم على أساس ما يرتضيه ويقبله الفلسطينيون.
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